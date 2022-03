Lijsttrekkers aan de tand gevoeld in Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL – De lijsttrekkers van de politieke partijen in de gemeente Bronckhorst kwamen donderdag 3 maart naar de Hessenhal in Hoog-Keppel. Op uitnodiging van de dorpsraden van Drempt, Hummelo en Keppel en Eldrik gingen de politici met elkaar in debat.

Ruim honderdtachtig belangstellende inwoners van Bronckhorst-Zuid hebben het debat bijgewoond, dat werd geleid door Max Daniel. Aan de hand van vier thema’s – energietransitie, wonen, voorzieningen en verkeer – zijn de lijsttrekkers aan de tand gevoeld, konden de aanwezigen vragen stellen en werd er gediscussieerd.

De politici kregen pittige vragen voorgeschoteld. Zo kon het plan van het huidige college om 10 miljoen te investeren in alleen de vier gemeentelijke sporthallen op veel kritiek rekenen. Het debat vond immers plaats in de geprivatiseerde sporthal met daarnaast het zwembad dat door inzet van vrijwilligers open kan blijven en daarom buiten de boot viel voor deze investering.

Ook het beleidskader windenergie lag behoorlijk onder vuur. De energietransitie is van groot belang, maar de aanwezigen waren van mening dat er moet worden gezocht in de breedte van de oplossingen. De gemeentelijke gang van zaken bij procedures voor diverse lokale bouwprojecten en de verkeersproblematiek kwamen uiteraard ook aan bod. De politici gingen de discussies met de zaal zeker niet uit de weg en waren ook onderling kritisch.

De avond maakte heel goed duidelijk dat inwoners behoefte hebben aan duidelijke taal en gehoord willen worden. Al met al een voor alle betrokkenen een geslaagde avond, die wellicht een bijdrage heeft geleverd aan het bepalen van een ieders keuze.