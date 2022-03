Licorice Pizza en Olga in Filmhuis

DIEREN – Filmhuis Dieren heeft deze week twee films op het programma staan. Vrijdag 18 maart draait het coming-of-age-verhaal Licorice Pizza. Dinsdag 22 maart is Olga te zien, een drama met als achtergrond de Oekraïense revolutie in 2013. Beide films beginnen om 20.00 uur en zijn te zien in Theothorne in Dieren.

Licorice Pizza vertelt het verhaal van Alana Kane en Gary Valentine, die in 1973 opgroeien en verliefd worden in de San Fernando Valley. De film volgt hun aarzelende eerste stappen op het pad van de liefde.

Olga draait om een 15-jarige turnster, een van de beste in Oekraïne van het moment en een kampioen in de dop. Ze traint hard voor het EK dat steeds dichterbij komt. Als het journalistieke werk van haar moeder hun levens in gevaar begint te brengen, wordt Olga voor haar eigen veiligheid naar een gastgezin in Zwitserland gestuurd. Met een flinke dosis toewijding, magnesium en strak ingetapete polsen stort Olga zich op haar turnroutine om zo een felbegeerde plek in het Zwitserse team te bemachtigen. Wanneer in Kiev de Euromaiden-protesten losbarsten – met haar moeder en beste vriendin in de frontlinie – wordt Olga verscheurd tussen haar sportieve ambities en de liefde voor haar geboorteland.

www.filmhuisdieren.nl