Lezingen in het Kunstlab Doesburg

DOESBURG – Er zijn de komende tijd twee lezingen in het Kunstlab in Doesburg. Woensdag 23 maart vertelt Tanja Mosselman vanuit haar professie over de Islam. Zij geeft onder andere aandacht aan de vrouwelijke kant binnen de Islam.Ook laat ze recitaties en muziek horen. Op woensdag 30 maart laat kunsthistorica Monique Hafkamp zien hoe hedendaagse kunstenaars als Caspar Berger en Michael Triegel de Renaissance-kunst op een eigentijdse manier weer tevoorschijn brengen.

De lezingen starten om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur en kosten euro 12,50 per avond. Opgeven kan via elzabouwman@gmail.com of via het Kunstlab.