Lezing: woning energieneutraal

VELP – Woensdag 16 maart verzorgt bouwfysicus Bart Poel uit Rozendaal een Ik buurt mee!-lezing waarin hij vertelt over de renovatie van zijn bungalow. Van een jaren 60-woning maakte hij een comfortabel, energieneutraal huis. Poel vertelt over de verbouwing, de keuzes die hij maakte op het gebied van isolatie, koeling en verwarming. De ontwerpaanpak die werd gehanteerd, staat voor een andere manier van kijken, die ook breder toepasbaar is. Zo zijn bijvoorbeeld kantoren en een theater op deze manier ontworpen. Volgens Bart Poel is anders kijken zelfs wezenlijk in de ontwikkeling naar een duurzame samenleving.

De lezing wordt gehouden bij Boekhandel Jansen & de Feijer in Velp en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De entree kost 5 euro, houders van een Gelrepas hebben gratis toegang. Aanmelden kan via www.eenpassievoorboeken.nl.