Lezing over natuurlijk tuinieren

DIEREN – Eco-hovenier Loek Gorris komt donderdag 24 maart naar de bibliotheek in Dieren om te vertellen over duurzaam en milieubewust tuinieren. Hij legt uit welke planten geschikt zijn, wat een gelaagde begroeiing, gezonde bemesting en geschikte onderhoudsproducten zijn. Ook vertelt hij hoe je op het balkon plantenbakken kunt inrichten waar vlinders en insecten op af komen.

Duurzaam hovenier Loek Gorris heeft altijd dicht bij de natuur gestaan. Van jongs af aan was hij veel te vinden in de natuur, druk in de weer met planten en dieren. Gaandeweg ontstond zijn duurzame hoveniersbedrijf, dat verschillende keren in de prijzen viel voor het aanleggen van de meest duurzame tuin. “Juist door in te spelen op de grillen van de natuur wordt je tuin een feest voor mens, dier en plant!”, zegt hij. Loek wil zijn enorme kennis over alternatief tuinieren graag overdragen, zodat een natuurlijke, gezonde, geurende en kleurende tuin of balkon voor iederéén te realiseren is.

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de Bibliotheek Dieren. De entree bedraagt 5 euro voor leden van de Bibliotheek, andere belangstellenden betalen 7,50 euro. Reserveren kan bij de Bibliotheek Dieren of via www.bibliotheekveluwezoom.nl/thema.