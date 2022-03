Lezing Manu Keirse over rouw en verdriet in Dieren

DIEREN – Op uitnodiging van Carole Roks van Mae Uitvaart Dieren en Conny van de Spreng van Laetur Afscheid & Zorg komt Manu Keirse op dinsdag 5 april naar Dieren. Keirse geeft dan een lezing over omgaan met rouw en verdriet. ”Zijn woorden en boeken zijn bemoedigend en troostend, maar bovenal woorden van herkenning. Eigenlijk verdient iedereen een lezing van Manu Keirse”, zeggen Carole en Conny

Precies drie jaar geleden, aan het begin van beide uitvaartondernemingen, zijn Carole en Conny hun samenwerking gestart. “Terugkijkend zijn wij enorm trots op hoe beide ondernemingen zijn gegroeid. Onze samenwerking is bijzonder maar tevens ook onze kracht!”, vertellen ze. De ondernemers hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in het volgen van diverse trainingen, zoals dementievriendelijke uitvaartbegeleiding, kinder- en baby uitvaarten, anders voorgaan bij een uitvaart en hartverwarmend schrijven. Het zorgen en ontzorgen voor en van een familie vinden zij belangrijk in het begeleiden van een uitvaart. Rust en tijd te bieden en werken vanuit het hart. Carole en Conny benoemen nogmaals: “Niemand kan u voorschrijven hoe het afscheid van een dierbare eruit moet zien. De verzekeraar dus ook niet. U bent altijd vrij in de keuze voor een uitvaartondernemer, ongeacht welke verzekering u heeft.”

De lezing van Manu Keirse vindt plaats op dinsdag 5 april in de Ontmoetingskerk in Dieren en begint om 19.30 uur. De entree kost 10 euro per persoon. Aanmelden kan via Facebook, telefoon, e-mail en WhatsApp bij Carole Roks van Mae Uitvaart via info@maeuitvaart.nl of tel. 06-25140266 of bij Conny van der Spreng van Laetur Afscheid & Zorg via info@laetur.nl of tel. 06-38425712. Indien nog beschikbaar is het ook mogelijk een kaartje te kopen aan de zaal.