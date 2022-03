Lezing in Kunstlab over Islam

DOESBURG – Woensdagavond 23 maart geeft Tanja Mosselman in Doesburg een lezing, met muziek en recitaties, over de Islam. Speciale aandacht gaat daarbij naar de vrouwelijke kant van deze cultuur/religie. De lezing vindt plaats in het Kunstlab aan de Ooipoortstraat 21 en begint om 20.00 uur. De entree kost 12,50 euro. Opgave kan via elzabouwman@gmail.com.