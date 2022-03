Lezing filosofische kring

ROZENDAAL – ‘Verstoring van de orde, hoe nu verder’ was het thema van de Filosofische Kring, die dit seizoen werd gehouden in de Serre van Rozendaal. Op maandag 28 maart is ter afsluiting van deze serie de laatste inleiding door Dr Maurits de Jongh. Hij is verbonden aan het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. In Nederland en daarbuiten speelt de overheid sinds het uitbreken van de pandemie weer een centralere rol in het leven van burgers. Tegelijkertijd wordt het functioneren van de overheid sterk bekritiseerd. Maar wat is eigenlijk de rol van de overheid en waarom is deze waardevol? In deze lezing analyseert De Jongh de taakopvatting van de overheid in termen van de voorziening van publieke goederen. Aan de hand van drie centrale waarden – economische efficiëntie, sociale rechtvaardigheid, en democratische politiek – beargumenteert hij waarom de overheid de voorziening van publieke goederen moet garanderen en versterken. De avond wordt gehouden in de Serre van Rozendaal, aanvang is 20.00 uur. Deelname kost 13 euro. Studenten betalen 5 euro, scholieren hebben gratis toegang.