Lezing bij Hortus Aquatilis

DIEREN – Dinsdag 5 april wordt er een lezing gegeven bij aquariumvereniging Hortus Aquatilis in Dieren. De vereniging heeft die dag Hans Meulblok en Theo van Meegen te gast. Hans en Theo nemen de bezoekers mee in de wondere wereld van de cichliden. Zij geven een korte introductie over wat het zijn en wat hun plaats is in de levensboom. Daarna worden de herkomstgebieden besproken en maken de aanwezigen kennis met de grote verscheidenheid. De lezing wordt gehouden in de Oase en start om 20.00 uur. De toegang is gratis.