Leuvenheim keert het tij voor de bij

LEUVENHEIM – De bijen hebben het moeilijk en daarom wordt op veel plekken in het land, maar ook in deze regio, hard gewerkt om het tij te keren. Zo ook in Leuvenheim. De vrijwilligers van het Bijenlint Leuvenheim hebben zaterdag 12 maart de brede berm aan de parallelweg tussen Brummen en Leuvenheim ingezaaid met allerlei verschillende bloemzaden. Hierdoor ontstaat binnen enkele maanden een bloeiende berm waar bijen, vlinders en andere insecten voedsel kunnen halen. De berm ligt tegenover het veldje waar de Imkervereniging Brummen veel vaste planten onderhoudt, specifiek voor bijen en vlinders. Hier is verleden jaar een groot bijenhotel neergezet, dat door de kinderen van de basisschool De Rietgors is gemaakt.

Het Bijenlint Leuvenheim heeft een veelzijdig actieplan ontwikkeld voor de komende jaren om in de tuinen van Leuvenheim een echt lint voor de bijen en andere insecten te realiseren. Een van de acties is al op zondagmiddag 3 april van 14.00 tot 17.00 uur. Dan is er in en rondom het Buurthuis in Leuvenheim een Bijeenkomst, een gezellige manifestatie, waarbij iedereen uit de regio allerlei informatie en benodigdheden kan halen voor een bij-vriendelijke tuin. De toegang is gratis. Nadere informatie volgt.

Foto: Vrijwilligers bewerken de grond voordat er gezaaid kan worden