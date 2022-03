Lente bij Culturele Zondag

DOESBURG – Zeker twintig deelnemers doen zondag 3 april mee aan de Culturele Zondag in Doesburg. Van 12.00 tot 17.00 uur zijn bezoekers weer welkom op een culturele route langs musea, galerieën, ateliers en kunst gerelateerde zaken. Er is veel nieuws te zien en te doen op deze eerste Culturele Zondag in de lente.

In het Kunstlab presenteren diverse kunstenaars workshops over het werken met verschillende materialen. Zo is in de Papiermakerij Doesburg te zien hoe Ewald Weyers papier maakt van lompen. Bezoekers mogen het papierscheppen zelf ervaren. De papiermakerij is gelegen in het derde vertrek van het Kunstlab. Anke Mosselman demonstreert hoe de vilt-techniek toegepast kan worden in onder andere sjaals en kettingen en hoe sieraden van bijzondere materialen gemaakt kunnen worden. Rob Kuulkers laat zien hoe je van oude sieraden iets fonkelnieuws kunt maken en hoe epoxyhars gebruikt kan worden in sieraden. Femmie Holtkamp maakt kaarten met behulp van encaustic-was techniek. Hierbij wordt gewerkt met verwarmde bijenwas waaraan gekleurde pigmenten zijn toegevoegd. Verder kunnen bezoekers de winkel en de expositie van de maand bekijken.

Anne van der Meiden heropent de voordeur van haar Atelier aan het Putpad voor bezoekers die binnen kennis kunnen maken met de veelzijdigheid van haar werk. Ze schildert uitgestrekte landschappen die neigen naar het abstracte. Opvallend zijn verder de schilderijen en tekeningen waarop dieren zijn afgebeeld. Soms gestileerd, altijd vermakelijk of ontroerend. Anne brengt haar liefde voor het dier met pen, potlood of penseel overtuigend tot uitdrukking. In de serre staan allerlei kleine kunstvoorwerpen uitgestald. Heel divers allemaal, maar de hand van Anne blijft altijd herkenbaar.

In Galerie Grietje is nog tot en met 5 juni werk van Betty van Rossem te zien: reisimpressies onder het motto ‘zien is meer dan kijken’. De kunstenaar is 3 april zelf aanwezig in de galerie.

Het kleine atelier De Benedentuin, gelegen in de lager gelegen tuin onder de walnotenboom aan de Nahuyssinge 34, exposeert schilderijen van Doesburg en omgeving. Ook een landschap in de Liemers en een groot stadsgezicht op Deventer zijn er te zien. Verder hangt er een aantal afbeeldingen van de oude kraan in de turfhaven. Daarnaast diverse kleine paneeltjes van plekken in Doesburg. Verder kan Rob Verhoef iets vertellen en laten zien van het voormalige vesting bolwerk waar zijn atelier op staat.

Ook het Grafiekatelier de Blauwe Vijf in de Korte Veerpoortstraat gaat zondag weer open. Er zijn etsen te zien in verschillende stijlen, kleuren en formaten.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 3 april gesloten zijn.

www.culturelezondagdoesburg.nl