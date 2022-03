Leerlingen Wilhelmina geslaagd

SPANKEREN – De vlag kan uit bij muziekvereniging Wilhelmina Spankeren. Drie leerlingen hebben praktijkexamen gedaan en zijn geslaagd. Heel bijzonder is dat moeder en dochter Derksen beide het A-diploma hebben gehaald, Marieke op bugel en Laura op trompet. Vera Smeltink is met haar alt-sax met lof geslaagd. Docent Edgar Lutke is blij met dit mooie resultaat. De dames mogen nu plaatsnemen in het grote orkest van de fanfare.

Wie ook zin heeft om muziek te maken bij Wilhelmina, kan op 14 mei terecht bij de instrumententuin in het Dorpshuis in Spankeren of bij het Beste Zangers-concert dat de muzikanten op 11 juni geven in Theothorne.