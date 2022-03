Leerlingen van De Rietgors helpen padden oversteken

LEUVENHEIM – Leerlingen en ouders van Kindcentrum de Rietgors in Leuvenheim gaan een handje helpen bij het overzetten van padden over de drukke Leuvenheimsestraat. Onder leiding van Ruben Smit zijn vrijdag 11 maart netten uitgezet en emmers ingegraven, die regelmatig door ouders en kinderen geleegd gaan worden.

Na een hele natte periode lijkt de lente nu toch echt in aantocht en is het voor de padden, kikkers en salamanders tijd om wakker te worden. Hun ‘biologische wekker’ loopt af. Het eerste waar ze zich nu mee gaan bezig houden is de instandhouding van hun soort. De paring gebeurt altijd in het slootje, plasje, vennetje, of meertje waar ze zelf ‘geboren’ zijn. De amfibieën trekken na het ontwaken uit de winterverstarring massaal naar de slootjes aan de Leuvenheimsestraat, dit wordt ook wel paddentrek genoemd. Gedurende de trek moeten ze de Leuvenheimsestraat oversteken. Kikkers en salamanders doen dit vrij snel. Padden zijn wat trager in hun bewegingen. Bovendien willen deze dieren nog wel eens genieten van het relatief warmere asfalt, waarop ze dan vaak een poosje blijven zitten. Tijdens een goede ‘treknacht’, kan één nietsvermoedende passerende automobilist een enorme ravage aanrichten.

Zonder hulp zouden honderden padden worden geplet door het verkeer. Op de plek waar de trek zich concentreert, over een afstand van zo’n 250 à 300 meter, zijn daarom netten geplaatst en emmers in de grond gegraven. De dieren stuiten op het net, zoeken een uitweg en vallen in de emmers. Onder leiding van Ruben Smit zijn vrijdag 11 maart de netten uitgezet en de emmers ingegraven. Met ingang van zaterdag 12 maart worden de emmers één keer per dag geleegd door leerlingen en ouders van KC de Rietgors, te weten ‘s morgens om ongeveer 7.45 uur. Nadat de dieren zijn geteld, worden zij de straat over gebracht en kunnen de padden ongestoord hun pad vervolgen.