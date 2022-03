Ledenvergadering vogelvereniging Eerbeek

EERBEEK – Op dinsdag 5 april houdt vogelvereniging Tot Ons Genoegen Eerbeek de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Tjark Riks Centrum te Eerbeek, aanvang 19.30 uur. Ook dit jaar zal het bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. Het financieel verslag, de begroting en het algemeen verslag zullen behandeld worden.Tevens wordt er vooruit gekeken naar de komende tentoonstelling in november. Mensen met vragen over het houden van vogels in het algemeen zijn ook van harte welkom. De toegang is gratis.