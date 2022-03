Ledenmiddagen KBO-PCOB

VELP / RHEDEN – KBO-PCOB Rheden-Rozendaal houdt deze week twee ledenmiddagen. Dinsdag 8 maart vertelt Theo van der Hoeven van alles over Buitenplaatsen in Velp. Dit doet hij vanaf 14.00 uur in de Elleboog in Velp. Donderdag 10 maart staat het leven van Toon Hermans centraal in een lezing door Walter van Geffen. Deze bijeenkomst is vanaf 14.00 uur in Dorpshuis Willem de Zwijger. Leden hebben vrij toegang, anderen betalen 5 euro entree.