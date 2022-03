Leden IJsvereniging mogen naar de Scheg

LAAG-SOEREN – Nu er deze winter niet kon worden geschaatst op de natuurijsbaan in Laag-Soeren, biedt het bestuur van de IJsvereniging haar leden de mogelijkheid te schaatsen op kunstijsbaan De Scheg in Deventer. Leden mogen in de periode van 14 tot en met 20 maart tijdens de recreatieve uren één keer het ijs op. Op vertoon van en afgifte van de lidmaatschapskaart 2021-2022 kan op kosten van de IJsvereniging geschaatst worden. Op een gezinskaart zijn twee toegangskaarten gratis en op een individuele lidmaatschapskaart één toegangskaart aan de kassa in Deventer te verkrijgen. De openingstijden zijn te vinden op www.sportbedrijfdeventer.nl.