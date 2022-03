Kwaliteitscertificaat voor Bibliotheek Veluwezoom

REGIO – Bibliotheek Veluwezoom ontving onlangs (opnieuw) een officieel kwaliteitscertificaat van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Wethouder Marc Budel reikte het certificaat symbolisch uit aan directeur-bestuurder Lianne Busser.

De Bibliotheek Veluwezoom, met vestigingen in onder andere Dieren, Rheden en Velp, scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft de Bibliotheek de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

De organisatie is erg blij met de uitslag. Lianne Busser, directeur-bestuurder, zegt: “Voor een Bibliotheek die veel verspreide vestigingen heeft, scoren we met een 7,5 gemiddeld bijzonder goed. Zelfs boven het landelijk gemiddelde! Daar mogen we toch echt wel trots op zijn.” Marc Budel, wethouder Cultuur van de gemeente Rheden, is trots op deze bovengemiddelde score, onder andere op het gebied van dienstverlening, oog voor productvernieuwing en een goed vrijwilligersbeleid. “Het was de laatste jaren zeker niet makkelijk, met de tekorten bij gemeenten en een noodzakelijke verhuizing voor de vestiging in Velp. Maar met een vernieuwd onderkomen in De Bundel in Dieren, een terugkeer op Den Heuvel in Velp en dit positieve certificaat in de hand… We doen het voor onze inwoners, óók de bieb!”

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.