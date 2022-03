Kunstkring Brummen bestaat 20 jaar

BRUMMEN – Kunstkring Brummen heeft een feestje te vieren. Het is in februari 20 jaar geleden dat de kring is opgericht ter bevordering van de creativiteit in de gemeente. De Kunstkring telt nu ruim 40 enthousiaste leden die zich bezighouden met het vervaardigen van twee- en driedimensionale kunstwerken. De Kunstkring organiseert ter gelegenheid van dit jubileum een jaar vol activiteiten, waar ook de inwoners van de gemeente aan mee kunnen doen. Zo is er op zaterdag 12 maart een workshop voor leden van andere culturele verenigingen in Plein 5 in Brummen. Voor inlichtingen en opgave hiervoor stuur een mail naar aad6955@hotmail.com.