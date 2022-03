Kruiskerk in actie voor Oekraïense vluchtelingen

EERBEEK – Vrijdag 18 maart zijn er, op verzoek van Nina Ognivchuk, oprichtster van het Inspiration Centre Ukraïne, drie gezinnen uit Oekraïne aangekomen in Nederland. De Kruiskerk heeft een speciale band met het Inspiration Centre, dat door de gemeenteleden al heel lang wordt ondersteund met goederen en geld.

De drie gezinnen zijn tijdelijk ondergebracht in een groepsaccommodatie in Vorden, waar zij goed zijn opgevangen. Vanwege de speciale band die er is tussen het Inspiration Centre en de Kruiskerk, is de wens om de vluchtelingen in Eerbeek te huisvesten met mogelijkheden om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen zijn. Na aankomst in Apeldoorn zijn de vluchtelingen naar de Kruiskerk gebracht voor een ontmoeting en een stevige maaltijd. Zondag 20 maart zijn de drie gezinnen in een hartverwarmende kerkdienst welkom geheten.

De Kruiskerk wil de opvang en de hulp allesbehalve alleen doen. Alle hulp is welkom. Zij zoeken huisvesting, damesrijwielen, kinderzitjes, kinderspeelgoed, werk, onderwijs en aandacht. Mensen die iets willen bijdragen kunnen mailen naar info@kruiskerkeerbeek.nl.