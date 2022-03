Kruisjassen bij vv Oeken

BRUMMEN – Op woensdag 23 maart staat er weer een avond kruisjassen gepland bij vv Oeken in Brummen (Broek). Deze begint om 19.30 uur. De vorige speelavond werd na een eindsprint gewonnen door Henk Janszen en Jan Hagens. Het koppel Ben Bleumink en Roy ten Broeke voerde na vier rondes de ranglijst nog aan, maar in de laatste ronde zat het even niet mee, waardoor zij genoegen moesten nemen met de tweede prijs. Ondanks een paar mindere rondes werden Jan Jacobs en Henk Bruntink derde. De poedelprijs was voor Anton Klein Heerenbrink en Gerrit van Winden.

Henk Bruntink, tel. 06-20285312

hjbruntink@hotmail.com