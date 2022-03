Kramen te huur voor Markt op Steeg

DE STEEG – Op zaterdag 16 april wordt er weer een Markt op Steeg gehouden op de Amaliahoek in De Steeg. Het wordt een markt in de sfeer van Montmartre, met een terras en kinderactiviteiten. De nadruk van de markt ligt op het creatieve en culturele vlak, denk bijvoorbeeld aan kunst, boeken, antiek, brocante, zelfgemaakte levensmiddelen, stekken en plantjes. Er is nog plaats voor enkele standhouders. Een kraam huren kost 30 euro, een grondplaats 15 euro. Neem hiervoor contact op met Els Brandsen, tel 06-43895088 of elsbrandsen@gmail.com.