Koor Enjoy zoekt zangers

DIEREN – Koor Enjoy in Dieren kan wel wat nieuwe leden gebruiken. Iedereen is welkom mee te komen zingen, maar vooral mannen worden uitgenodigd het koor te komen versterken. Enjoy repeteert eens in de twee weken op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Oase in Dieren. De eerstvolgende keer is donderdag 3 maart. Belangstellenden kunnen enige keren komen luisteren of meezingen om kennis te maken met het koor.

Bouwien Nas, tel. 0313-415876

bouwien.nas@gmail.com