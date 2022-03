Koninklijke onderscheiding voor Nelleke den Boer-Pinxter

VELP – Nelleke den Boer – Pinxter is woensdag 2 maart benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden speldde haar het lintje op dat hoort bij deze Koninklijke Onderscheiding.

Nelleke den Boer-Pinxter zet zich al ruim 24 jaar in voor de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal. Als secretaris, schrijver, redacteur, vormgever, hoofdredacteur, gids en maker van specials. Voor de gemeenten Rheden en Rozendaal schreef ze maar liefst 62 artikelen over erfgoedzaken. Daarnaast stimuleert zij andere mensen ook om onderzoek te doen naar of het schrijven over erfgoedzaken in alle dorpen van de beide gemeenten. Voor de Open Monumentendag Rheden en Rozendaal heeft mevrouw Den Boer-Pinxter ruim 10 jaar lang programma’s gemaakt en veel privé-monumenten voor bezichtiging open gekregen. Veel bezoekers uit het hele land hebben hier van kunnen (mee-)genieten.

Nelleke den Boer-Pinxter zette zich in Museum Bronbeek 5 jaar lang in als gids, zowel in het museum als in de tuinen. Voor de Stichting Velp voor Oranje zijn bijzondere projecten over het Koninklijk Huis/de Oranjes, mede dankzij haar betrokkenheid en doorzettingsvermogen, bedacht en succesvol uitgevoerd.

Met haar bescheiden en opgewekte persoonlijkheid weet Nelleke den Boer-Pinxter mensen om zich heen te motiveren en haar originele en leuke ideeën leiden altijd tot een succes. In december 2021 heeft zij afscheid genomen als hoofdredacteur van het blad Ambt & Heerlijkheid. Bij de receptie ter gelegenheid van het verschijnen van het 214e nummer van Ambt & Heerlijkheid verraste burgemeester Carol van Eert haar met een Koninklijke Onderscheiding.

Foto: Theo Jansen