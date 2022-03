Koninklijke onderscheiding voor Felix Dikken uit Tonden

BRUMMEN – Donderdag 10 maart is Felix Dikken uit Tonden koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het bijbehorende lintje werd opgespeld door burgemeester Alex van Hedel tijdens een minisymposium dat ter ere van zijn afscheid georganiseerd werd in Gelre Ziekenhuizen in Zutphen.

De heer Dikken heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de signalering en het bespreekbaar maken van kindermishandeling in Nederland. Zo zette hij mede een landelijke cursus voor kinderartsen op over het herkennen van en omgaan met kindermishandeling. Verder zijn er dankzij zijn inzet multidisciplinaire spreekuren voor kinderen met het Downsyndroom. Zijn betrokkenheid en gedrevenheid voor de individuele patiënt als voor structurele verbetering van de patiëntenzorg vielen op. Hij stak geregeld zijn nek uit om op te komen voor de meest kwetsbare kinderen.