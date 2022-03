Kliederkerk in Loenen

LOENEN – Op zondag 27 maart vindt er weer een Kliederkerk plaats in Loenen. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn, waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Gezinnen met kinderen kunnen samen met veel plezier ontdekken, vieren en eten. De Kliederkerk wordt gehouden in basisschool De Tweede Stee, Reuweg 18 in Loenen. Het thema is deze keer ‘Ik zie je zitten’. Aanvang is 12.00 uur. Toegang is vrij, vrije gift is mogelijk.