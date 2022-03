Kliederkerk in Dieren

DIEREN – Op zondag 27 maart wordt er een Kliederkerk gehouden in de Ontmoetingskerk in Dieren. Dit is een laagdrempelige manier om kennis te maken met de Bijbelverhalen. Het thema is ‘David en Goliath?’. David verdroeg zijn angst voor de reus Goliath en hij vertrouwde op God.Er wordt samen ontdekt, gevierd en gegeten. Iedereen die is welkom, ook mensen die nog nooit of heel lan geleden in de kerk zijn geweest. Er wordt gestart om 15.00 uur. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.