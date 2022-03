Kleedjesmarkt in Kindervreugd

DOESBURG – Het nieuwe seizoen is gestart, speeltuin Kindervreugd aan de Marijkelaan in Doesburg is weer geopend. Zondag 27 maart was de eerste dag en die had niet mooier kunnen zijn. In een heerlijk warm zonnetje werd een kleedjesmarkt gehouden. Jonge verkopers dreven hier hun handeltjes, vaak bijgestaan door hun ouders. De winst ging niet zelden op bij het kleedje van de buren. Er zijn regelmatig leuke activiteiten in de speeltuin. Zo staat vrijdag 1 april een bingo voor volwassenen op het programma. Deze begint om 19.00 uur. Kijk op kindervreugd-doesburg.nl voor de agenda voor de komende tijd.

Foto: Han Uenk