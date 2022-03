KinderzwerfboekStation in Bruisbeek

LOENEN – De kindergroep See You Again, voorheen Zondagschool, gaat op 1 maart starten met een KinderzwerfboekStation. Vanaf dan kunnen kinderen uit Loenen in De Bruisbeek terecht voor een zwerfboek.

Kinderzwerfboek stimuleert lezen en probeert zoveel mogelijk KinderzwerfboekStations op te richten. Zodat álle kinderen kunnen lezen. Als kinderen moeten wachten bij de tandarts, apotheek of het gezondheidscentrum kunnen ze een boek pakken. Ze vervelen zich dan niet. Als het boek nog niet uit is als ze aan de beurt zijn, mogen ze het mee naar huis nemen. Als ze het daarna maar weer ergens laten zwerven.

Kinderzwerfboeken zijn boeken met sticker, die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels en treinen. Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het volgens de organisatie gelezen of ongelezen in een kast achterblijven. De afgelopen jaren zijn al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd.

Wie mee wil doen aan Kinderzwerfboek, omdat álle kinderen moeten kunnen lezen, kan boeken inleveren in de doos bij See You Again in de Bruisbeek Loenerdrift 74. De boeken worden voorzien van een sticker.