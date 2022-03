Kindertekeningen in Tuin van Sjef

VELP – De Tuin van Sjef is zondag 3 april geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen de kunstwerken en jeugdtekeningen van Sjef van der Molen bekijken. De vrijwilligers vertellen graag over het ontstaan daarvan in Sjefs leven. Wie langs wil komen, kan een afspraak maken via tel. 06-28937906 of info@detuinvansjef.nl. Wie op een andere dag een bezoek wil plannen, kan daarvoor even bellen.

www.detuinvansjef.nl