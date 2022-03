Kinderkleding- en speelgoedbeurs de Lappendeken

DE STEEG – Basisschool De Lappendeken in De Steeg houdt donderdag 7 april een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Hier wordt (merk)kleding en mooi speelgoed verkocht. De beurs is van 18.30 tot 20.00 uur in het Parkhuis in De Steeg. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de Lappendeken. Meer informatie over kopen of verkopen van spullen is verkrijgbaar via kledingbeurs.lappendeken@gmail.com.