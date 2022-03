Kinderhulp zoekt collectanten

DIEREN – Van 18 tot en met 23 april is het de landelijke collecteweek van Nationaal Fonds Kinderhulp. Hulp daarbij in Dieren is heel welkom. Door 2 uurtjes met een collectebus op pad te gaan, kunnen collectanten een al een verschil maken. In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen tot 21 jaar op in armoede. Kinderhulp is er voor hen en helpt met iets groots of iets kleins. Een fiets bijvoorbeeld, een cadeautje van de Sint, een zorgeloos dagje uit of een laptop. Dingen die heel gewoon lijken, maar dat voor kinderen die opgroeien in armoede niet zijn. Na 2 uurtjes collecteren bevat een collectebus al snel voldoende voor een goed paar passende schoenen, een paar zwemlessen of blije kinderen dankzij een cadeau op 5 december. Aanmelden om te helpen kan bij Paulien Welling, via tel. 06-47112663 of collecte@kinderhulp.nl.

www.kinderhulp.nl/collecte