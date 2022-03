Keti Koti in de gemeente Rheden

GEM. RHEDEN – Keti Koti, de landelijke viering rond de afschaffing van slavernij, gaat ook in de gemeente Rheden een vervolg krijgen. Dit gebeurt naar aanleiding van een motie die vorig jaar door de gemeenteraad is aangenomen.

Een aantal vrijwilligers heeft een werkgroep gevormd en wil de herdenking in Rheden dit jaar voor het eerst mogelijk maken. Gedacht wordt aan het organiseren van een tentoonstelling en een lezing. Daarnaast is bewustwording ook een belangrijk thema. Keti Koti is van oorsprong een jaarlijks terugkerende Surinaamse feestdag om de afschaffing van de slavernij te vieren. De naam stamt uit het Sranantongo en betekent verbreking van de ketenen.

De werkgroep heet Keti Koti, maar het is de bedoeling om het hele koloniale verleden te betrekken. De werkgroepleden vinden het belangrijk dat de herinnering aan het slavernijverleden levend wordt gehouden. En dat de discriminatie op een positieve manier wordt omgedraaid. Het feest van Keti Koti is een feest van verzoening en omarming van het verleden.

In de werkgroep Keti Koti zitten Ansineke van Oosterom, Frans Koevoets (Raad van Kerken), Marijn Swarte (Cultuurbedrijf RIQQ), Harry Klein Koerkamp (Oudheidkundige Kring), Sonnia Ramdhani, Astrid de Kleijn (Bibliotheek Veluwezoom) en Marleen Noorland (raadslid). Deze werkgroep is begin van het jaar van start gegaan. Het gaat de werkgroep vooral ook om de bewustwording rond het koloniale verleden van Nederland en het respect voor ieders verleden zonder met een vinger een schuldige aan te wijzen.

De officiële (feest)dag van Keti Koti is 1 juli. Het idee is om rond die datum een tentoonstelling te houden en op de avond voorafgaande aan 1 juli, dus donderdag 30 juni, een lezing in de dorpskerk in Rheden. Ook zijn er ideeën voor een viering en iets met lekker eten. De werkgroepleden zijn erg enthousiast en willen er een mooie manifestatie van maken. Voor informatie of ideeën kunnen inwoners contact opnemen met Marleen Noorland via marleen.noorland@gmail.com.

Foto: V.l.nr. Ansineke, Marleen, Harry, Sonnia, Frans en Marijn.