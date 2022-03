Kermis en Koningsfeest in Dieren gaat door

DIEREN – Het Koningsfeest in Dieren kan dit jaar weer doorgaan. Het programma heeft twee jaar op de plank gelegen, maar kan nu eindelijk doorgaan. Van vrijdag 22 tot en met woensdag 27 april staat er weer een mooie kermis op het Ericaplein. In de feesttent zijn weer knallende optredens.

Het bestuur van de Dierense Oranjecommissie laat weten dat er een aantal wijzigingen is doorgevoerd in het programma. Door de hoge kosten is er geen officiële opening meer in de sporthal. Ondanks de bijdrage van de Dierense verenigingen loopt het bezoekersaantal terug. De officiële opening van het Koningsfeest is nu op woensdag 27 april. Dan wordt de vlag gehesen door de burgemeester of een wethouder van de gemeente Rheden, voor hij of zij om 10.30 uur het eerste schot lost bij het vogelschieten.

Er komt dit jaar geen programmaboekje meer. Het programma wordt nu bekendgemaakt via twee pagina’s in Regiobode, op 13 en 20 april verschijnen. Houd de krant dus in de gaten. De Oranjecommissie wil de adverteerders bedanken voor de vele jaren dat zij hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het Oranjeboekje.

Ook komt er een einde aan het traditionele kanonsgebulder, waarmee voorheen Koningsdag altijd werd geopend. Dit past ook niet in deze tijd. De Oranjecommissie is Arie en Brent Hamer dankbaar voor de jaren dat zij in alle vroegte het kanon lieten klinken.

De Oranjecommissie heeft er zin in. “We doen er alles aan om er een mooi feest van te maken!”. Het Oranjefeest duurt van vrijdag 22 april tot en met Koningsdag, woensdag 27 april. Op maandag 25 april is de kermis een dagje gesloten. Zoals gezegd is het programma binnenkort te vinden in Regiobode en houd voor het laatste nieuws de social media in de gaten.

www.facebook.com/oranjefeestdieren