Kerkenvisie Liemers en Doesburg

DOESBURG – De gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar hebben in 2021 gewerkt aan een gezamenlijke Kerkenvisie. In deze visie zijn kerkenpaspoorten opgenomen, met als doel om in één oogopslag te (laten) zien wat de toekomst is van de kerkgebouwen in de Liemers en Doesburg. De paspoorten zijn het resultaat van gesprekken met kerkeigenaren door Spectrum en het in kaart brengen van de karakteristieken van de gebouwen door het Gelders Genootschap. Meer informatie hierover is te vinden via www.spectrumelan.nl/kerkenpaspoorten.