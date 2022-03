Kennismaken met DWV

DOESBURG – Vier waterpoloteams van DWV spelen zaterdag 5 maart hun wedstrijden thuis, in zwembad Den Helder in Doesburg. De club nodigt iedereen uit om te komen kijken bij deze spannende wedstrijden en zo kennis te maken met de watersportvereniging.

DWV doet er alles aan om de club meer bekendheid te geven en nieuwe leden te werven. Zo kregen bestaande en nieuwe jeugdleden tot 11 jaar afgelopen jaar de kans om gratis lid te blijven tot september dit jaar. Zo kunnen jonge sporters uitgebreid kennismaken met wedstrijdzwemmen en/of waterpolo. De meeste spelers en speelsters van DWV zijn zelf als kind al begonnen bij de vereniging. Nu, vele jaren later, spelen zij nog steeds bij DWV, als voorbeeld voor de jeugd van nu. Doesburg is dan misschien geen grote plaats, maar DWV speelt waterpolo op landelijk niveau.

Omdat de Doesburgse Watersportvereniging de jeugdafdeling graag nog iets ziet groeien, is besloten het aanbod voor kinderen tot 11 jaar te verlengen tot 1 januari 2023. Op www.dwv-doesburg.nl staat niet alleen een wedstrijdschema, maar ook een overzicht van alle trainingen die DWV aanbiedt voor jong en oud.