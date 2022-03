Kees van Immerzeel Koninklijk onderscheiden

DOESBURG – Kees van Immerzeel uit Doesburg is maandag 28 maart koninklijk onderscheiden. Burgemeester Loes van der Meijs reikte hem het bijbehorende lintje uit tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad in deze samenstelling. Van Immerzeel stopt met het raadswerk.

Van Immerzeel kreeg de onderscheiding omdat hij zich 12 jaar lang als raadslid bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Doesburgse samenleving. Hij kwam in de raad toen zijn partij, GroenLinks, voor het eerst één zetel kreeg. In 2018 voegden GroenLinks en PvdA Doesburg zich samen en vormden één politieke partij. Kees van Immerzeel werd van deze samenwerking de fractievoorzitter. Dit deed hij tot 1 december vorig jaar. Toen droeg Van Immerzeel het voorzitterschap over, maar bleef wel actief als raadslid.

Van Immerzeel was een zeer actief en betrokken raadslid. Zo was hij voorzitter van de commissie MO en vertegenwoordigde hij zijn fractie in de commissies VROM, Financiën en BO. Van december 2011 tot december 2017 was hij lid van de Rekenkamercommissie Doesburg, Duiven, Westervoort. Later van de Klankbordgroep rekenkamer Duiven, Doesburg, Westervoort. Ook was hij lid van de vertrouwenscommissies en de werkgeverscommissie en is een tijd

voorzitter en lid geweest van de Auditcommissie. De gemeente Doesburg is Kees van Immerzeel dankbaar voor al het werk dat hij voor de stad heeft verzet.

Foto: Hanny ten Dolle