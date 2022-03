Kaartje van ballonnenwedstrijd Loenermark na 11 jaar weer terug in Loenen

LOENEN – Jeroen Klomp van voetbalvereniging Loenermark stond raar te kijken toen er eind vorig jaar een envelop op de deurmat viel. In de envelop bleek een kaartje te zitten van een ballonnenwedstrijd van Voetbalvereniging Loenermark van 11 jaar geleden.

Toen Jeroen de envelop opende, kwam er een verkleurd kaartje met een lintje tevoorschijn. Op de voorkant stond Ballonnenwedstrijd Koninginnedag met daarboven het logo van voetbalvereniging Loenermark. Een jaartal van de ballonnenwedstrijd ontbrak. Jeroen ging op onderzoek uit om te kijken wanneer de wedstrijd werd gehouden.

“Tot mijn verbazing zag ik dat dit in 2010 is geweest. Dit kaartje heeft dus ruim 11 jaar buiten gelegen. Geen wonder dat het kaartje zo onder de moddervlekken zit.” Helaas ontbrak de naam van het jeugdlid dat de ballon destijds heeft opgelaten. “Ik weet me vaag nog te herinneren dat we destijds wel een prijs hebben uitgereikt aan diegene met de ballon die destijds het verst was gekomen, niet wetende dat dit kaartje in de toekomst nog een keer teruggestuurd zou worden.”

Wat wel op het kaartje stond, waren de gegevens van degene die het kaartje gevonden had. Google Maps werd opgestart en de plaats waar de ballon gevonden is, bleek 165 kilometer verderop te zijn in het plaatsje Halen in Duitsland tussen Cloppenburg en Bremen. Jeroen probeert in contact te komen met de vinder van de ballon. “We hebben een vaantje gestuurd naar het adres met een begeleidende brief in mijn beste Duits.” Twee weken later krijgt hij een bericht terug in zijn mailbox. “Afzender was Henke Thien, een jongen van 6 die de ballon gevonden blijkt te hebben. Hij vertelde dat er in 2010, het jaar dat de ballon geland is, nog geen huizen stonden in het bosrijke gebied. De jongen was zelfs nog niet eens geboren. “De jongen blijkt zelf ook te voetballen bij de plaatselijke vereniging waar zijn vader leider in het team is. “We werden zelfs uitgenodigd om in de zomer van 2022 tegen zijn elftal te komen voetballen, inclusief overnachting in een nabijgelegen sporthal. Momenteel zijn we aan het onderzoeken of we aan dit verzoek kunnen voldoen en ergens komende zomer met een aantal teams richting Duitsland te gaan om daar te gaan voetballen.”