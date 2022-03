Jubilarissen bij Vrouwen van Nu

EERBEEK – Tijdens de jaarvergadering van de Vrouwen van Nu Eerbeek/Hall zijn twee jubilarissen gehuldigd. Annie Minkhorst is al 55 jaar lid en Truus Vermeer al 40 jaar. De dames zijn toegesproken door de voorzitter en kregen een mooie bos bloemen met een attentie.

Dit was de laatste afdelingsavond van de Vrouwen van Nu in de Korenmolen. De volgende avonden worden gehouden in het Tjark Riks Centrum.