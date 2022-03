Jubilarissen bij OVOV

BRUMMEN – Vrouwenvereniging OVOV heeft tijdens de jaarvergadering zeven jubilarissen in het zonnetje gezet. Ria Verbeek, Anja Brink, Femmie Smallegoor en Marie van Dalen zijn 12,5 jaar lid en Annie Bruntink 25 jaar. Kitty Veldhuizen is al 50 jaar lid en wordt daardoor erelid. Janny Hissink is al 55 jaar bij de OVOV. De dames werden toegesproken door de voorzitter en kregen een handdoek en een tulpenschoof. Foktje Schoonman is zelfs al 60 jaar lid, maar kon er deze avond helaas niet bij zijn.

Ook werd in deze bijeenkomst stilgestaan bij de ontvallen leden. Ook kwam een bestuurswissel aan de orde. Johanna Schouten legt na 7 jaar de voorzittershamer neer. Als nieuw bestuurslid is Annie Bruntink benoemd. De nieuwe taakverdeling binnen het bestuur wordt de volgende verenigingsavond bekend gemaakt.

Het tweede deel van de avond werd verzorgd door de Juf, de Bakker en de Dominee. De juf houdt van zingen, kent ook veel liedjes, maar haar geheugen laat haar af en toe in de steek. Gelukkig schieten de zingende bakker en de muzikale dominee haar dan te hulp. Het trio zingt bekende liedjes uit de oude doos. Tussen de liedjes door werden er grappen gemaakt, waar hartelijk om gelachen werd.

De volgende verenigingsavond is dinsdag 12 april. De heer Rob van Eck geeft dan een diapresentatie over de zeven wereldwonderen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden bij de Vroolijke Frans in Brummen (Broek).