Joods Leerhuis in Ontmoetingskerk

DIEREN – Woensdag 9 maart vindt het Joods Leerhuis plaats in de Ontmoetingskerk in Dieren. Het thema van de avond is ‘Uw wil geschiede’.

De avond wordt geleid door mw. drs. Dodo van Uden. Zij is medewerkster bij de Stichting Pardes en bij de Stichting Leren en Vernieuwen. Aanvang is 19.30 uur. Er wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd.