Jongeren ruimen zwerfafval op in Doesburg

DOESBURG – Zaterdagmorgen 5 maart is er gestart met het jongerenproject zwerfafval opruimen in de Binnenstad van Doesburg. Twee enthousiaste jongeren, Lars Holweg en Lijne Klees, gaan eens per maand mee doen met het opruimen van zwerfafval. Ingrid Veltkamp en Ina Timmer begeleiden de jongeren. De gemeente Doesburg zorgt voor de materialen. De SCBD heeft het project voor een jaar financieel geadopteerd.