Jongeren helpen mee met zwerfafval rapen

DOESBURG – Lars Holweg en Lijne Klees gaan vanaf zaterdag 5 maart de Doesburgse Zwerfafvalbrigade ondersteunen. Om 9.30 uur krijgen deze twee jongeren officieel hun hesje en prikstokken. Zij gaan dan samen met Ina Timmer en Ingrid Veltkamp, leden van de brigade, het zwerfvuil in de binnenstad te lijf. Door het gezamenlijk opruimen willen de beide dames jongeren meer bewust maken van het zwerfafval op straat en in de natuur. Na deze zaterdag wordt er maandelijks gezamenlijk actie ondernomen om de binnenstad schoon te prikken. “Uit ervaring van de afgelopen jaren blijkt dat het vaak om vuilniszakken vol gaat. Mensen gooien zomaar alles van zich af wat in een prullenbak hoort. Anderen ergeren zich daar mateloos aan”, aldus Ina en Ingrid. Het project wordt financieel ondersteund door de stichting Centrumbelang. De gemeente Doesburg zorgt voor de benodigde materialen.