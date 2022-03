Jonge politica roept jongeren op te gaan stemmen

DOESBURG – Rabia AdeviyeTekin uit Doesburg is 21, studente én politica. Ze vindt het jammer dat doorgaans maar weinig jongeren gaan stemmen. Nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, doet Rabia een beroep op haar leeftijdsgenoten om dit wel te doen. “Jouw stem heeft invloed en je kunt écht het verschil maken.”

Rabia Adeviye Tekin is tweedejaars studente Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, medeoprichter van de jongerenraad in Doesburg, docent Nederlands en langer dan een jaar actief lid van D66 Doesburg als fractie-assistente. Ze staat nu als kandidaat-raadslid op de tweede plek van de kieslijst voor haar partij. Rabia begrijpt wel waarom veel jongeren niet zo geïnteresseerd zijn in politiek. “De taal die in de politiek gebruikt wordt, is een barrière voor jongeren. Jongeren snappen niet altijd waar het over gaat of wat er precies bedoeld wordt”, zegt Rabia. “Jongeren hebben ook het gevoel dat ze geen vat hebben op de politiek. Ze denken dat ze met hun stem toch geen invloed uit kunnen oefenen op de dingen die voor hen belangrijk zijn.”

Jongeren zijn de minst vertegenwoordigde groep kiezers in Nederland, vooral als het gaat om regionale verkiezingen. Rabia wil daar iets aan doen. “Ik vind het jammer dat jongeren zich niet bezighouden met wat er in hun buurt gebeurt. Ik doe dat wel, voor een betere toekomst voor mij en mijn leeftijdsgenoten, en zie dat er best veel kan verbeteren. Dat is de reden waarom ik me ben gaan verdiepen in de politiek en mij heb opgegeven als kandidaat-raadslid. Ik wil graag aan iedereen, vooral aan jongeren, laten zien dat politiek toch niet zo saai is als het lijkt en dat het erg belangrijk is dat jongeren gaan stemmen. Door middel van sociale media probeer ik de spelende kwesties onder de aandacht te brengen bij de Doesburgers. Een goed geïnformeerde burger is erg belangrijk voor mij.”

“Jongeren zijn van groot belang voor de gemeenten, zij zijn immers de toekomst”, vervolgt Rabia. Ze roept daarom jongeren op om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Heb jij een mening over zaken als uitgaan, openbaar vervoer, sport, veiligheid of school en wil je daar een stem in hebben? Jouw stem heeft invloed en je kunt écht het verschil maken.”