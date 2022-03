Jelte Kolkman nodigt uit voor jongerendebat

DIEREN – Jelte Kolkman, nummer 2 op de kieslijst van de VVD in Rheden, organiseert een jongerendebat. Hij wil in gesprek met de jongste kandidaten van de andere partijen. Het debat vindt plaats op dinsdag 8 maart, van 13.00 tot 14.00 uur op Het Rhedens in Dieren.

Zelf is Jelte niet alleen de jongste op de lijst van de VVD, maar straks waarschijnlijk het jongste raadslid van Nederland. Hij is nu 17 jaar en wordt begin maart 18. Hij wil dit jongerendebat organiseren omdat hem opvalt dat een groot deel van de partijen beweert er te zijn voor de jeugd. “Maar tot nu toe is er bijna geen kans geweest om het hier op de inhoud over te hebben”, zegt Jelte. Zelf hoopt hij straks zijn zegje te kunnen doen voor jongeren. “De komende vier jaar staan er veel onderwerpen op de agenda die urgent zijn voor jongeren. Ik wil de problemen die jongeren ervaren aankaarten, mijn best doen om ze op te lossen en de brug tussen verschillende generaties slaan.”

Met zijn debat hoopt Jelte inwoners van de gemeente te laten zien wat de standpunten van de partijen zijn op het gebied van onderwerpen die jongeren aangaan. Daarnaast hoopt hij, door het debat te houden op school, jongeren te interesseren voor de politiek.