Jarno Fredriks uit Loenen kampioen Ducati Challenge 2021

LOENEN – Onlangs zijn in restaurant De Ruif in Rheden de winnaars van de Ducati Challenge gehuldigd. Jarno Fredriks uit Loenen is de kampioen van de ‘Final Edition 2021’ en ontving uit handen van de organisatie een trofee en waardecheque.

Na een eerder kampioenschap in 2009 mag Jarno Fredriks zich wederom kampioen noemen. Aangemoedigd door zijn vader Willem Fredriks, die het nooit af laat weten als vaste supporter, rijdt Jarno Fredriks op een Ducati 996sps racemotor die hij zelf tiptop in orde maakt voor elke race. Het sleutelen aan motoren is een echte hobby van Jarno. Van jongs af aan is hij al in de schuur bezig met motoren.

Ducati Challenge

De Ducati Challenge is een uitdagende raceklasse, waarin een seizoen lang Ducati-rijders de strijd met elkaar aan gaan. Er wordt fel en respectvol om elke centimeter van de baan gestreden, terwijl in de paddock de sfeer meer dan gemoedelijk en hulpvaardig is. De uitgangspunten zijn rijden op aantrekkelijke GP circuits tijdens circa 6 à 7 raceweekenden per jaar en een gedeelde passie voor het merk Ducati.

Raceseizoen 2021

In 2021 zijn de races verreden op het TT-circuit in Assen, racecircuit Motorsport Arena Oschersleben en Schleizer Dreieck in Duitsland. Dit circuit in Schleiz is het oudste stratencircuit van Duitsland. In het weekend van 27 tot en met 29 augustus 2021 werd hier de laatste en zeer spannende race van het seizoen gereden. Na 16 seizoenen komt er helaas een einde aan de Ducati Challenge, maar Jarno Fredriks blijft racen.