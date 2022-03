Jaarvergadering Geërfden Velp

VELP – De Commissie van Beheer der geërfde gronden van het dorp Velp nodigt haar leden uit voor een algemene vergadering. Deze vindt plaats op woensdag 23 maart, om 20.00 uur in de Paperclip in Velp. Op de agenda staat, naast de gebruikelijke onderwerpen, onder andere een presentatie over duurzame en lokale voedselproductie.

www.geerfdenvanvelp.nl