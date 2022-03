IVN wandeling Rondje Spankeren

SPANKEREN – IVN Oost-Veluwezoom gaat maandag 4 april wandelen in Spankeren. Er wordt om 9.30 uur gestart op de parkeerplaats bij De Luchte. De rondwandeling gaat langs een herberg, een tolhuis, een oude boerderij en de Gelderse Toren. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de ontluikende natuur. De bomen die in knop staan, de bloeiende planten die met hun kopjes de zon zoeken. De wandeling duurt 2 tot 2,5 uur. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

www.ivnoostveluwezoom.nl