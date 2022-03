Inzameling voor Oekraïense huisdieren

DIEREN – Naomi Chanel de Roo uit Dieren is een inzamelingsactie gestart voor huisdieren in nood in Oekraïne. Duizenden huisdieren worden achtergelaten of gaan onder slechte omstandigheden mee op de vlucht. Deze omstandigheden gaan Naomi erg aan het hart en daarom komt zij nu in actie.

Naomi is opzoek naar alles voor huisdieren (honden en katten). Denk daarbij aan reistassen, benches, voer (droog en nat), speeltjes, medicatie, tuigjes, riemen en ga zo maar door. Naomi gaat deze spullen zelf naar de mensen brengen en houdt iedereen via Facebook en Instagram daarvan op de hoogte.

Iedereen die spullen heeft, kan deze zondag 13 maart tussen 9.00 en 18.00 uur brengen aan de Druckerlaan 4 in Dieren. Indien deze dag een enorm succes wordt, wil Noami meer innamedagen plannen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink