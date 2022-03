Inzameling voor Oekraïense dieren

EERBEEK – Meer dan een miljoen mensen zijn gevlucht uit Oekraïne. Velen met hun huisdieren bij zich. De dierenasiels in Polen puilen uit met verzwakte en zieke dieren. De dierenbescherming in Krakow in Polen is dringend op zoek naar allerhande dierbenodigheden. Denk aan hondenlijnen, transportbakjes, klein verpakkingen dierenvoer, paardendekens, paardenvoer en ga zo maar door. De asiels gebruiken dit deels zelf en deels wordt het naar de grens gebracht, zodat een zusterorganisatie vanuit Oekraïne deze producten kan ophalen en verder kan verspreiden.

Vanuit Zutphen en Eerbeek is het initiatief ontstaan om een zeecontainer met spullen te vullen en af te sturen naar Polen. De container is nu nog leeg. Iedereen die gebruikte dierbenodigdheden of voeding wil doneren, kan dit in Eerbeek brengen naar Sabina aan de Papiermolen 50 of naar Kinga aan de Schapendoes 34 in Warnsveld.