Inzameling oud ijzer Loenen via omweg

LOENEN – Er wordt hard gewerkt aan de verbetering van de Hoofdweg in Loenen. De weg is tot half april afgesloten voor het verkeer. Daarom is ook de inzamelplaats van de oudijzeractie aan de hoek Hoofdweg/Vrijenbergweg moeilijk bereikbaar. Toch kan de inzameling op 26 maart wel doorgaan. Het is mogelijk om via de Beekbergerweg en Vrijenbergweg bij deze plek te komen. Van 10.00 tot 12.00 uur zijn de mannen van de oudijzeractie van de Loenense kerken daar aanwezig. Wie niet kan komen en toch graag het oude ijzer kwijt wil, kan bellen naar Henk Kok tel. 06-24411190 of Tonnie Wansink, tel. 06-46477717.